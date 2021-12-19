Oktay: "Kendi koyduğumuz hedefleri kendimiz aşmak zorundayız" - Haberler
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Oktay: "Kendi koyduğumuz hedefleri kendimiz aşmak zorundayız"

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı...

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (5)

Oktay: Kendi koyduğumuz hedefleri kendimiz aşmak zorundayız

Oktay: Kendi koyduğumuz hedefleri kendimiz aşmak zorundayız

Oktay: Kendi koyduğumuz hedefleri kendimiz aşmak zorundayız

AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri

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