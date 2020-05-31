Oktay Kaynarca yasağın kalkmasını bekliyor Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan oyuncu Oktay Kaynarca, şehirler arası seyahat yasağının kalkmasından sonra soluğu Bodrum'da alacağını söyledi

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizinin yönetmeni Onur Tan ile buluşan başarılı oyuncu basın mensuplarıyla sohbet etti. Pandemi sürecinde evinde vakit geçiren oyuncu, "Karantina günlerinde insanlar nasıl vakit geçiriyorsa ben de öyle vakit geçiriyorum" dedi. Başarılı oyuncu, bahtsız bir nesil olduğunu da ifade etti. Kaynarca, "Bizim nesil çok bahtsız! Darbe gördü, kriz gördü, gördü de gördü" dedi. Tatile çıkacağını söyleyen oyuncu, "Bodrum'a gideceğim. Orada evim var oraya geçeceğim" şeklinde konuştu.



