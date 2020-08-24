Oktay Kaynarca'nın kuzeni single çıkardı Genç oyuncu Burak Pamuk, oyunculukta emin adımlarla ilerlediği kariyerine geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Sözlerini Enes Danis'in kaleme aldığı, bestesini ise Harun Kaldı'nın üstlendiği "Uğramadı Yaz" isimli şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluştu

Aynı zamanda başarılı sanatçı Oktay Kaynarca'nın da kuzeni olan Pamuk; "Küçük yaşlarımdan itibaren sanatın birçok dalına ilgi duydum.

Oyunculuk, benim tutku duyduğum mesleğim, ondan vazgeçmem mümkün değil. Ancak yer aldığım müzikallerde de oynadığım rollerde de müzik her zaman beni cezbetti.

Pandemi sürecini arkadaşlarımla birlikte üreterek geçirdik ve ortaya çıkan bu parçayı da paylaşmak istedik" dedi.





Kaynak: Snob Magazin