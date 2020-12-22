Oktay Kaynarca: Memleketimi neden inkar edeyim cahil?

Bu sözlerine bir takipçi, "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" yorumunu yaptı.

Bu sözlerine bir takipçi, "Malatyalı olduğunu inkar eden bir Malatyalı yazık" yorumunu yaptı.

Aslen Malatyalı olan ve hayatının bir kısmında Elazığ'da bulunana Kaynarca, 'memleketini inkar ediyor' diyenlere yanıt verdi.

'Bas bas gururla bağırıyorum'

Sosyal medyada yapılan bu yoruma yanıt veren oyuncu, "Bak ben genelde bu tür saçmalamalara cevap yazmıyorum ama görüyorum ki birkaç kendini bilmez de senin gibi abuk sabuk yorumlar yapmış. Ben memleketimi niye inkar edeyim a cahil? Bas bas gururla bağırıyorum baba memleketim MALATYA diye ve ailemin diğer üyelerinin de kökeninin neresi olduğunu… Ama asıl önemlisi 'ben Türkiyeliyim' diyorum. Daha ne söylememi istiyorsun mesela anlamadım? Anladın HEMŞERİM?" yorumunu yazdı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kaynak: Hürriyet