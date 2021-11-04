Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na mı katılacak? Oktay Kaynaca ile ilgili bomba iddia - Haberler
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Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na mı katılacak? Oktay Kaynaca ile ilgili bomba iddia

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Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na mı katılacak? Oktay Kaynaca ile ilgili bomba iddia

Sürpriz bir şekilde sona eren 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin ardından Oktay Kaynarca ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na mı katılacağı iddia edildi. Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na mı katılacak?

EDHO sürpriz bir şekilde yayından kaldırılmış, Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından hayranlarına veda etmişti. Yeni sezonda beklenen reytingi yakalayamayan Masumlar Apartmanı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na katılacağı iddia edildi. Peki Oktay Kaynarca, Masumlar Apartmanı'na mı katılacak?

Süper haber'in haberine güre Oktay Kaynarca ile kısa bir süre önce anlaşma yapılarak Oktay Kaynarca'nın Masumlar Apartmanı'na dahil olması bekleniyor.

OKTAY KAYNARCA MASUMLAR APARTMANI'NA MI KATILACAK?

Konuyla alakalı henüz Oktay Kaynarca'dan yada Masumlar Apartmanı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

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