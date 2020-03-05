Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43

Tek başına AVM'ye gelen Kaynarca, aracını valeye bıraktıktan sonra, meydan katında bulunan Parle'ye geçti.

Burada yakın arkadaşları ile bir araya gelen başarılı oyuncu, uzun saatler kaldığı mekanda hem akşam yemeği yedi, hemde dostları ile hasret giderip, uzun süre sohbet etti.& ;



