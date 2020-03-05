Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi
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Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

Ekranların başarılı yapımlarından birisi olan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başarılı oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

05.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:43
Oktay Kaynarca dostlarıyla bir araya geldi

Tek başına AVM'ye gelen , aracını valeye bıraktıktan sonra, meydan katında bulunan Parle'ye geçti.

Burada yakın arkadaşları ile bir araya gelen başarılı oyuncu, uzun saatler kaldığı mekanda hem akşam yemeği yedi, hemde dostları ile hasret giderip, uzun süre sohbet etti.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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