Oktay Kaynarca, Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün ile kapıştı!
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Oktay Kaynarca, Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün ile kapıştı!

19.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:51
Oktay Kaynarca, Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Güvenç Dağüstün ile kapıştı!

EDHO'nın yıldızı Oktay Kaynarca, eski partneri Deniz Çakır'ın eski sevgilisi müzisyen Güvenç Dağüstün ile sosyal medyada laf dalaşına girdi. İşte yaşanan gerilimin perde arkası...

Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter'dan İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a ilişkin "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" yazdı.

Kaynak: Snob Magazin

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