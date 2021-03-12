Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

12.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:59
Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, soluğu Bodrum'da aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin çekimlerine ara veren ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, soluğu Bodrum'da aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca diziden fırsat bulup dinlemek için Bodrum'a geldi. Kaynarca, Milas-Bodrum Havalimanı'nda VIP Bodrum transfer çalışanları tarafından karşılandı. Çiçekle karşılanan Oktay Kaynarca çiçeği aynı uçakta beraber geldiği bir bayana verdi. Kaynarca'nın yoğun geçen dizi çekimlerinin yorgunluğunu atmak için Bodrum'a geldiği öğrenildi. - MUĞLA

Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı
Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı
Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Cahit Özkan Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oktay Kaynarca Bodrum sezonunu erken açtı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 14:26:16. #1.15#
title