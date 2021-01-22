Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz
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Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz

22.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:06
Oktay Kaynarca: Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz

Bir mücevher dükkanından çıkarken görüntülenen oyuncu, başrolünde oynadığı dizinin çekimlerinin yoğun geçtiğini belirterek "Malum, havalar soğuk. Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz.

Bir mücevher dükkanından çıkarken görüntülenen oyuncu, başrolünde oynadığı dizinin çekimlerinin yoğun geçtiğini belirterek "Malum, havalar soğuk. Biz de sizin gibi zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Doğum günü kampanyası

Oktay Kaynarca, 27 Ocak'taki doğum günü vesilesiyle bir yardım kampanyası başlattı. Oyuncu, sosyal medyada takipçilerine "Türk Kanser Derneği için kampanya açtım. Yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" diye seslendi.

Kaynak: Hürriyet

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