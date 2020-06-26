Oktay: "Kamu kurumları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını sağlayan...
Katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Katılımcılardan detay ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de düzenlenecek "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı'na katıldı.
26.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:55
Katılımcılar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Katılımcılardan detay ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de düzenlenecek "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı'na katıldı. (2)
Kaynak: AA