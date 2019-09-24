Oktay, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti

24.09.2019 18:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya Komeito Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, bir saat sürdü. Kabulde, Türkiye ve Japonya'nın dostluğunun çok eski yıllara dayandığı ifade edildi.

İki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerinin Türkiye'nin Japonya'ya olan dış ticaret hacmine istenilen düzeyde yansımadığının vurgulandığı kabulde, serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının, iki ülke ticaretini daha da geliştireceği belirtildi.

Kabulde deprem ve afetler konusunda Türkiye ve Japonya arasında yapılacak iş birliğine ilişkin üzerinde çalışılan anlaşmanın imzalanması için görüş alışverişinde bulunuldu.

2019 yılının Japonya'da Türk Kültür Yılı olarak kutlanmasının kültürel ilişkilere büyük katkısının olduğu belirtilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında Japon imparatorunun tahta çıkış töreninde katılacak olmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA