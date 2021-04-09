Oktay: "(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"
Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut