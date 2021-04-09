Oktay: "(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.