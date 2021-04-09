Oktay: "(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"
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Oktay: "(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"

Oktay: '(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın'
Oktay: '(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın'
Oktay: '(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın'
Oktay: '(İtalya Başbakanı Draghi'nin sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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