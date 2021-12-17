Oktay: "İhracatımız her ay yeni bir rekor kırıyor"

Tbmm Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (4)

"Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır"

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın; bu süreçte biz tüm aksiyonlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesi ile tam uyumlu şekilde atmaya devam edeceğiz"

"Ülkemiz köklü ve itibarlı geçmişiyle, küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak, yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeyi sürdürecektir"

"Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek ve ihracatı teşvik edecek bir ekonomi tercihiyle Türkiye'yi bu dört ayak üzerinde yükselteceğiz. Yaşanılan sıkıntılar geçici, elde edeceğimiz yapısal kazançlar kalıcı olacaktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

Türkiye'nin en büyük gücünün yetişmiş insan varlığı olduğunu dile getiren Oktay, "Genç nüfusumuzu avantajımız haline dönüştürmenin yolu eğitimden geçmektedir. Bu anlayışla, en temel kamu hizmetlerinden olan eğitim hizmetlerinin yaygın ve erişilebilir olması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öğretmenliğin kariyer mesleği olarak tanımlanması, öğretmenlere ilave mali ve sosyal haklar sağlanması hususlarında ortaya çıkan düzenleme ihtiyacının giderilmesi için yürütme olarak hazırlıkları tamamladıklarını bildiren Oktay, kısa zaman zarfında Meclis'in bu hususta göstereceği yasama iradesiyle öğretmenlerin haklarının daha iyi şartlarda güvence altına alınacağını söyledi.

Oktay, "Kadının Güçlenmesi" programı kapsamında bütçeden ayrılan kaynak miktarını 2022 yılında 2 katından fazla artırarak yaklaşık 943 milyon liraya çıkardıklarına işaret etti. Oktay, gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmeleri ile sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla "Gençlik" programı için ayırılan ödeneği de 876 milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.

Ek mevzuat düzenlemeleriyle kadınları her türlü şiddetten koruma iradelerini ortaya koyduklarını anlatan Oktay, muhalefetin bu gelişmeye referans bile vermediğini belirtti.

"Nedense Türkiye'nin frekansını bir türlü tutturamıyorsunuz"

"Paris Anlaşmasını imzalıyor, iklim değişikliği ile mücadele yönünde Glasgow'da net ve güçlü bir irade ortaya koyuyoruz; ağaç bahanesiyle ortalığı ayağa kaldıranlardan ses yok." diyen Oktay, şöyle devam etti:

"Hayvan Hakları yasasını kapsayıcı bir şekilde çalışıyor, yürürlüğe alıyoruz, İçişleri Bakanlığımız hayvanları koruyucu hizmetleri devreye alıyor; muhalefet yine sus pus. Hani siz hayvan severdiniz? Hani siz çevreciydiniz? Hani siz kadınlarımız için mücadele veriyordunuz? Hani size göre gençlik elden gidiyordu, Z kuşağı sahipsiz diyordunuz? Bütçedeki bu konularda artırdığımız kaynakları, yapacaklarımızı burada sizlere anlattık, her zamanki gibi bir kulağınızdan girdi diğerinden çıktı. Sizin alıcılarınız nerelere, sizin saatleriniz nerelere ayarlı bilemeyiz. Nedense Türkiye'nin frekansını bir türlü tutturamıyorsunuz. Türkiye'nin gerçeklerine sırtınızı dönüp, yok saysanız da biz kalkınma yolculuğumuza gençlerimizle, kadınlarımızla, Z kuşağı da dahil tüm nesillerimizle birlikte yürüyoruz, onlarla omuz omuza yürümeye de devam edeceğiz."

Oktay, 2022 sonuna kadar 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesinin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, uzay ve havacılık teknolojileri ile savunma sanayi atılımlarının gençlerin ellerinde yükseleceğini vurguladı.

"Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"nı hayata geçireceklerini dile getiren Oktay, "2023 yılında, genç işsizlik oranını yüzde 17,8 düzeyine indirmeyi, genç işgücüne katılma oranını yüzde 46 düzeyine yükseltmeyi hedefliyoruz. Genç istihdamı arttırmak için 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında 95 projeye yaklaşık 612 milyon lira destek sağlanacak, 170 adet fabrikanın tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte, 60 bin gencimiz istihdama dahil edilecektir." bilgisini paylaştı.

"Gençlerin bütçesi gençlerde" dediklerini kaydeden Oktay, bütçeye "katılımcı gençlik bütçesi" adını verdiklerini, 2022'deki faaliyetlerin alt kırımlarını, ağırlıklı hangi projelere neyin harcanacağını gençlere sorarak karar vereceklerini anlattı.

Bütçe görüşmeleri boyunca, olumlu makroekonomik göstergeleri, sanayi üretimi performansı, ihracat rekorları, iyileşen cari dengeyi ve güçlü büyüme rakamlarını hiçe sayan eleştiriler yapıldığını anımsatan Oktay, yorum yaparken, küresel ekonominin etkileri, olumsuz eğilimlere karşı alınan önlemler ve sahip olunan pozitif göstergelerin de hesaba katılması gerektiğini dile getirdi.

"İhracatımız her ay yeni bir rekor kırıyor"

Salgının etkisiyle, turizm gelirlerinin etkilenmesine ve enerji fiyatlarının artmasına rağmen, cari işlemler dengesinde olumlu iyileşmeler olduğunu vurgulayan Oktay, ekim ayıyla birlikte son 3 aydır cari fazla verirken, yıllıklandırılmış olarak cari açığın 15 milyar dolar seviyesine kadar gerilediğini söyledi.

Yıl sonunda bu rakamın çok daha altında bir cari açık vereceğimizi öngörüyoruz." diyen Oktay şunları kaydetti:

"Ülkemiz, düşük cari açıkla yüksek büyüme sağlayarak önemli bir başarı hikayesi oluşturdu. İhracatımız her ay yeni bir rekor kırıyor. Aylık bazda 20 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatımızın, bir zamanlar yüzde 60'ların altına inen ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80 mertebesini geçti. Ekim ayı itibarıyla istihdamımız 29,5 milyonun, işgücümüz ise 33 milyonun üzerinde yer almaktadır. 2020 yılının Şubat ayıyla kıyasladığımızda istihdam artışı 2 milyonu bulurken, sanayi istihdamında artış, 746 bin ile ilk sırada yer aldı. Bu sonuçlarla, Ekim ayında işsizlik oranımız yüzde 11,2'ye geriledi. Bütçe açığının milli gelire oranı dünyada yüzde 10'un üzerinde yer alırken, biz 2020'de yüzde 3,5 bütçe açığı verdik. Ekim ayı bütçe sonuçlarına baktığımızda 10 aylık süreçte bütçe açığımızın 46,5 milyar lira olduğunu görüyoruz. Böylece sene sonunda program hedefi olan yüzde 3,5'in de altında bir bütçe açığı vermiş olacağız."

Tüm bu göstergeleri bütçe sürecinde gerek Plan Bütçe Komisyonunda gerekse Genel Kurul'da tekrarladıklarını hatırlatan Oktay, "Şimdi bu gelişmeleri görmezden gelelim, bunları söylemeyelim istiyorsunuz. Kurdaki dalgalanmayı ve fahiş fiyat artışlarını elbette tartışacağız ama yaptıklarımızı anlatmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Ülkemiz, yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeyi sürdürecektir"

Ekonomideki küresel kırılganlığın, enerji ürünlerinden lojistiğe, ham maddeden zorunlu tüketim ürünlerine kadar pek çok alanda orantısız fiyat yükselişlerine yol açtığının bir gerçek olduğunu dile getiren Oktay, enerji ve ara malı başta olmak üzere sanayide üretim girdisi olan ithal ürünler üzerinden bu küresel çalkantılar ve fiyat artışlarının Türkiye'yi de etkilediğini kaydetti.

Birçok ülkede son 30-40 yılın en yüksek enflasyon oranlarının yaşandığını hatırlatan Oktay, ABD'nin son 39 yılın en yüksek enflasyonunu, Almanya'nın ise son 29 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadığına, İspanya'da ise açıklanan enflasyon verisinin de gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışın etkisi ile son 30 yılın zirvesine çıktığına dikkati çekti.

Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırım kaynaklı büyüme yapısını oluşturmak, alternatif finansman yöntemleri ile yeni yatırım araçları oluşturarak para ikamesini azaltacak uygulamaları hayata geçirmek ve finansal istikrarı güçlendirmenin temel makroekonomik öncelikleri olacağını bildiren Oktay, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın bu süreçte biz tüm aksiyonlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesi ile tam uyumlu şekilde atmaya devam edeceğiz. Ülkemiz köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak, yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeyi sürdürecektir. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu doğrultuda katma değerli üretimin artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik politikaları tüm sektörlerde uygulayacaklarını dile getiren Oktay, bu kapsamda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

"Yaşanılan sıkıntılar geçici, elde edeceğimiz yapısal kazançlar kalıcı olacaktır"

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında yenilenebilir enerji, petrokimya, sağlık, ulaştırma, savunma, uzay ve havacılık teknolojileri başta olmak üzere sektörel destekler vermeyi sürdüreceklerini bildiren Oktay, Kredi Garanti Fonu uygulamasında ihracat yapan ve ithalata bağımlılığı azaltma yönünde üretim yapan KOBİ'leri önceliklendireceklerini açıkladı.

Türk Eximbank, Kalkınma Bankası fonlama imkanlarının, dış ticaret dengesinin geliştirilmesini sağlayacak yatırım projelerinin finansmanında ve başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların ihracat finansmanı ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacağını dile getiren Oktay, "Katılım finans düzenlemeleri hayata geçirilerek finansal sistemdeki paylarının artırılması sağlanacaktır. Yatırımları teşvik edecek, üretimi artıracak, istihdamı güçlendirecek ve ihracatı teşvik edecek bir ekonomi tercihiyle Türkiye'yi bu dört ayak üzerinde yükselteceğiz. Yaşanılan sıkıntılar geçici, elde edeceğimiz yapısal kazançlar kalıcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İhracat rekorlarımızı, güçlü büyüme rakamlarımızı, artan istihdamı sanki sadece birer rakamdan ibaretmişçesine burada kolaylıkla anlatıyoruz, ama biz bugünlere kolay gelmedik." diyen Oktay, her köşesinde huzurun ve barışın hüküm sürdüğü, bölgesinde gelişmelere yön veren ve daha demokratik bir Türkiye için bedeller ödediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şöyle konuştu:

"Yeri geldi, ambargolarla, diplomasi kılıfında sunulan dayatmalarla uğraştık. Yeri geldi, darbeci teröristlerle, vesayetçilerle mücadele ettik. Yeri geldi sınırlarımızın hemen yanında baş gösteren insani krizlerle, mülteci akınlarıyla burun buruna kaldık. Yeri geldi ülkemizin gerçeklerine uygun, tam bağımsız politikalarımıza karşı yaptırım tehditleriyle karşılaştık. Bakanlarımızdan Savunma Sanayi Başkanımıza kadar pek çok kişiyi isim isim yaptırım listelerine eklediler, bunları yaşadık. Yetmedi üzerimize çeşit çeşit terör örgütünü, besleyip büyüttükleri tetikçileri saldılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin bize duyduğu güvenle tüm oyunları bozduk ve bugünlere Türkiye'yi ilerleterek geldik. Yetmedi, içeriden ve dışarıdan çarpıtma ve karalama rüzgarları estirdiler. Birilerinin çıkarına uyan siyasi ve ekonomik sınırların dışına çıkmayalım diye uğraştılar. Türkiye'nin elini kolunu bağlamaya çalışan tüm girişimlere karşı durduğumuz gibi bunlara da karşı durduk, duruyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı ekonomi tercihimizle, kendi gerçeklerimize uygun bir rota benimsemiş durumdayız. Geçiş sürecinde yaşanan bu dalgalanma dönemini geride bırakacak, kimseye muhtaç olmadan kalkınma yolculuğumuzu sürdüreceğiz. 2022 Bütçesiyle daha da güçlü temeller üzerine oturmuş, daha istikrarlı ve daha dayanıklı bir ekonomik yapıyla ülkemizin refah düzeyini hak ettiği seviyelere çıkaracağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hayırlı olmasını dileyerek, "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin hazırlanmasında gösterdiği perspektif, liderlik ve vizyon için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başta olmak üzere tüm milletvekillerine ve özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

(Bitti.)