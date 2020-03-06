Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...
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Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu.

06.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:22
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi açılış töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Oktay: "İdlib'de başlayan ateşkes vegüvenli koridor tesisisin bölgede barış ve huzurun sağlanması...
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