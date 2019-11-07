Oktay: "Enflasyon beklentileri ve risk primindeki iyileşme TL'deki istikrara önemli katkı...

07.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:46

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir belediye başkanı terör örgütünün güdümünde hareket edecek, terör örgütüne üye olacak, terör örgütü propogandası yapacak, 9 aylık çocuklarımız öldürülürken o yavruyu öldüren canilerle, teröristlerle birlikte hareket edebilecek; biz de buna bir şey demeyeceğiz. Yok böyle bir şey. Terör ve teröristle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir, sonuna kadar." dedi.

Oktay, 2020 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2018 Yılı Kesinhesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fuat Oktay, İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine, "Açlıktan, sefaletten, fakirlikten intihar şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu doğru değildir. Adli soruşturma devam etmektedir. Şu an itibariyle bizim elimizde açlıktan, yoksulluktan intihar şeklinde böyle bir bilgi mevcut değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, basında bu şekilde yer aldığını söylemesine Oktay, "Basında çıkan tüm bilgilere inanırsanız bundan sonra o zaman basından almanızı tavsiye ederim." karşılığını verdi.

Paylan'ın, "Siz de bizimle ilgili bilgilere inanmayın sayın başkanım." ifadesi üzerine ise Oktay, "İnanmamayı arzu ederim. Bugün size de açıkça ifade ettim zaten. Türkiye'nin yurt dışında temsilinde söylediklerinize inanmayı yürekten arzu ederim." dedi.

Oktay, bazı belediyelere kayyum atamalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi:

"Temel görevi anayasa, belediye kanunu ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği yetki çerçevesinde belediyesinin hak ve menfaatlerini korumak, vatandaşa hizmet etmek olan bir belediye başkanı, bunun tam aksi yönde terör örgütünün güdümünde hareket edecek, terör örgütüne üye olacak, terör örgütü propogandası yapacak, 9 aylık çocuklarımız öldürülürken o yavruyu öldüren canilerle, teröristlerle birlikte hareket edebilecek; biz de buna bir şey demeyeceğiz. Yok böyle bir şey. Terör ve teröristle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir sonuna kadar."

Bölgede karşı karşıya kalınan jeopolitik ve güvenlik meseleleri ile iç ve dış kaynaklı terör tehditlerinin, savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarının süratle ve etkin şekilde karşılanmasını, yerli ve milli savunma sanayisinin geliştirilmesini zorunlu kıldığını ifade eden Oktay, bu alanda çok önemli yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğini ve geçirilmeye devam edildiğini söyledi.

Bunun sonuçlarının hem Zeytin Dalı operasyonu hem Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatlarında hem de yurt içindeki terörle ve teröristlerle mücadelede görüldüğünü belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Yıllar itibarıyla savunma sanayisinin yerlilik düzeyinin artırılmasına yönelik verdiğimiz desteği yine önümüzdeki yıl da sürdüreceğiz. Bütçenin genel görünümüne bakıldığında 2020 yılı bütçemiz savunma ve güvenlik harcamalarına önem vermekle birlikte önceki yıllarda olduğu gibi yine eğitime, sağlığa ve sosyal yardımlara daha yüksek oranlarda kaynak ayıran bir bütçe olmuştur. Mesele milli güvenliğimiz olduğunda her zaman gereken kaynağı bütçeye koyduk, koyabildik. Bu kabiliyetimiz var hamdolsun. Ama diğer hiçbir alanı da mahrum etmedik, ihmal etmedik, etmeyeceğiz de."

Kadınlara yönelik uygulama ve politikalar

Kadınlara yönelik uygulama ve politikalara 2016'dan bu yana bütçe gerekçesinde yer verildiğini anımsatan Oktay, bu kapsamda eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım ödemeleri için 430 milyon lira kaynak ayrıldığını kaydetti. Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde kadın konuk evlerinin giderleri için 235 milyon lira, şiddet önleme ve izleme merkezlerinin giderleri ile barınma ve kreş hizmetleri için toplam 107,7 milyon lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2020-2023 yılları arasında yürütülmesi planlanan kadın kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi projesi için yine katkı payı olarak bir ödenek ayrılmasının planlandığını dile getiren Oktay, Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim merkezlerinde kadınların kanser taramasının ücretsiz yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KOSGEB tarafından kadın girişimciliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefiyle yeni kadın girişimcilere mevcut desteklere ilave yüzde 20 destek sağlandığını ifade ederek, GAP İdaresi Başkanlığında kadın istihdamını ve girişimciliğini artırmak için yürütülen çok amaçlı toplum merkezleri projesine 8 milyon lira finansman desteği sağlanmasının planlandığını belirtti.

Oktay, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan politika ve tedbirlerin, tamamen 11. Kalkınma Planı ile tutarlı olduğunu, 2020 yılı bütçesinin de plan hedeflerine ulaşılması için en önemli araç olacağını vurguladı.

Vergi tahsilatı

Vergi harcamalarının 2018'de 138,2 milyar lira, 2019'da ise 167, 9 milyar lira olarak hesaplandığını kaydeden Oktay, 2018'de net vergi tahsilatı tutarının 621,5 milyar lira, vergi harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 3, 7 olduğunu bildirdi.

Oktay, vergi kanunlarında yer alan istisna ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi ve azaltılmasının yeni ekonomi programında belirtilen hedefler arasında yer aldığına işaret etti.

Ocak-Eylül 2019 döneminde ret ve iadeler dahil 590,4 milyar lira vergi tahsilatı yapıldığını anlatan Oktay, alkollü içkilerden yapılan tahsilatın 10,7 milyar lira, tütün mamüllerinden yapılan tahsilatın 38, 9 milyar lira olduğunu söyledi. Oktay, bu tutarların toplam tahsilat içindeki payının alkollü içeceklerde yüzde 1,8, tütün mamüllerinde yüzde 6,6 olduğunu aktardı.

Faiz indirimlerine rağmen para politikasında sürdürülen temkinli ve sıkı duruşun TL'deki istikrarı desteklediğini dile getiren Oktay, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kur üzerinde dış finansman ihtiyacı kaynaklı baskıların oluşmasını engellediğini vurguladı.

Oktay, enflasyondaki düşüş sürecine bağlı olarak enflasyon beklentileri ve risk primindeki iyileşmenin TL'deki istikrara önemli katkı verdiğini belirterek, küresel para politikalarının genişleyici yönde şekillenmeye başlamasının da gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarını olumlu etkilediğine işaret etti.

Kaynak: AA