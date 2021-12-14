Oktay: Ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörü bitme noktasına getirip vesayet planlarını yırtıp attıysak ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip aynı şekilde tarihe gömeceğiz, manipülatif etkilerini silip atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Oktay, muhhalefetin üzerine, "Bizim bir yere kaçtığımız yok. Burada konuşup, muhalefeti eleştirip kaçtığımızı söylediler. Bizim bir yere kaçtığımız yok. Biz buradayız, buradayım. 2 aydır Meclis'teyiz. 17 Ekim'den beri Plan ve Bütçe Komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'ndayız. El, kol hareketleri yapıp, konuşup kaçan birini arıyorsanız o ben değilim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Doğu Akdeniz politikasına ilişkin yapılan eleştirilere de "Biz, Mavi Vatan'da egemenlik haklarımızı savunup, deniz yetki alanlarımızı netleştirmeye çalışırken, Libya'da ne işiniz var' diye sorgulayanlar, bugün bizim Doğu Akdeniz politikalarımızı sorgulayamazlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı dahil terörü bulunduğu yerde vuracağız politikalarımızdan hareketle, Suriye ve Irak sınırındaki terör kamplarına yaptığımız operasyonlara da destek vermeyenler, Suriye'de terörle ve terör devleti kurulmasını engellemeye yönelik mücadele kararlılığımızı sorgulayamazlar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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