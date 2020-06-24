Oktay: "Ekonomik dönüşüm için önce zihinlerde dönüşüm hedefledik" Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. (4) Kaynak: AA