Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net...
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin