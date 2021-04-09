Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net...

Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"