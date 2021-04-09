Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net...
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Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net...

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Oktay: '(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net...

Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"

Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Son Dakika: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Draghi'nin sözleri nedeniyle Dışişleri'ne çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyip turkuaz tabloyu paylaşan Kılıçdaroğlu'ndan ağır eleştiri

Oktay: "(Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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