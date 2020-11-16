Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır"
16.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:43
Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.
Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda konuştu.(1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi."
Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut