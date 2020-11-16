Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."
16.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:24
Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır.
Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler