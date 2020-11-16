Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."
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Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."

16.11.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:24
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Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır.

Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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