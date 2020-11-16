Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır."

Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı) 2020'de bugüne kadar toplam giriş geçen yıla göre 645 milyon artarak 1 milyar 826 milyona ulaşmıştır.