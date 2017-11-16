Oktay Derelioğlu: Sözleşmemi Feshettiler

Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u eleyerek Kahramanmaraşspor'a 1 milyon liraya yakın para kazandırdıklarını belirten Derelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraşspor Kulübü sözleşmemi tek taraflı feshetti ama karşılıklı olarak feshettik diye açıklama yaptılar.

"BAŞKAN BENİM ONAYIM OLMADAN 3 FUTBOLCUYU KADRO DIŞI BIRAKTI"

Başkan geçen hafta ilk 11'de oynattığım 3 tane oyuncuyu benim onayım olmadan kadro dışı bırakıp mukavelelerini feshetti. Bunun akabinde aramızda soğukluk başladı. Başkana, 'Sevgili başkan disiplinsiz bir durum mu var ?' diye sorduğumda bana, 'Hayır ben bunların futbolunu beğenmiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

"İŞİME KARIŞILMAYA BAŞLANDI"

Kahramanmaraşspor'dan işine karışıldığı için ayrıldığını dile getiren Derelioğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncuların futbollarını beğenmenin kararını ben veririm dedim. Ben bu adamların üçünü de ilk 11'de oynatıyorum dedim. İşime karışılmaya başlandı. Burada nasıl çalıştığımı herkes biliyor. Ben disiplinli bir adamım. Takımımı toparlamaya çalışıyorum ama maalesef böyle çalışma ortamı olmaz, yazık. Burada sözleşmeyi karşılıklı feshettik yazıyorlar. Ben sözleşmemi karşılıklı feshetmedim, kendileri feshetti. Biz, disiplinli ve çalışma iştahı olan bir ekibiz ama maalesef buna izin verilmedi. İnşallah değerimiz anlaşılır."