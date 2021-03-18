Oktay, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak
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Oktay, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak

18.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:11
Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

Oktay, İstanbul'da yarın düzenlenecek, dünyaya yön veren trendlerle Türkiye'nin değerlerini oluşturan sektörlerin buluşacağı etkinlikte bir konuşma yapacak.

Tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar birçok markanın ve Türkiye'nin değerli isimlerinin bir araya geleceği etkinlikte, liderlerin gelecek öngörüleri, hedefleri, pandemi döneminde yaşananlar ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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