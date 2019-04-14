Oktay'dan Şampiyon Sporculara Tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp ile Taha Akgül'ü kutladı.

Oktay, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Kayaalp ile Akgül'ün bu zaferlerle ülkeyi gururlandırdığını belirten Oktay, "Avrupa Şampiyonluğunu 9'uncu kez kazanan Rıza Kayaalp'i ve 7'nci kez bu sevinci yaşayan Taha Akgül'ü gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA