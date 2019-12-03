Oktay'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
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Oktay'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.

03.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:26
Oktay'dan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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