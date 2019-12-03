Oktay'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, engelli vatandaşların "Dünya Engelliler Günü"nü kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatın her aşamasında başarıyla bizleri gururlandıran engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelsiz yaşam farkındalığımızın güçlenmesini diliyorum. Sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.