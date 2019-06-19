Oktay'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Burhan Öner'in ailesini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Burhan Öner'in ailesini ziyaret etti.
15 Temmuz darbe girişiminde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde şehit düşen Öner'in Kurtköy semtindeki evine giden Oktay, şehidin eşi Kamile Öner ve yakınları tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehidin eşi Kamile Öner'e baş sağlığı ve sabır diledi.
Kuran'ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Oktay, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti. Oktay, şehidin çocukları Kader ve Abdülkadir Öner ile de sohbet etti.
Şehidin evinin bulunduğu sokakta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren Oktay, çocuklara oyuncak hediye etti.
Kaynak: AA
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