Oktay: "Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?"
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Oktay: "Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?"

18.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:33

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (4)

Oktay: 'Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?'
Oktay: 'Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?'
Oktay: 'Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?'
Oktay: 'Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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