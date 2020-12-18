Oktay: "Daha küçücük çocukları kalleş PKK'ya verenlere niye ses çıkarmazsınız?"
18.12.2020 23:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 2021 yılı bütçesinin tümü üzerinde çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı