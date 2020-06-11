Oktay: "(Coğrafi Bilgi Altyapısı) Günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz"
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Oktay: "(Coğrafi Bilgi Altyapısı) Günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz"

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı.

11.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:06

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı. (1)

Oktay: '(Coğrafi Bilgi Altyapısı) Günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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