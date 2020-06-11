Oktay: "(Coğrafi Bilgi Altyapısı) Günlük yaşamı herkes için kolaylaştıracak bir süreci başlatıyoruz" Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı.

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulunun ilk toplantısına katıldı. (1) Kaynak: AA