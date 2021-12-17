Oktay: "Bütçemizin her bir kalemine ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirilmiştir"
TBMM Genel Kurulu 2022 yılı bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
TBMM Genel Kurulu
2022 yılı bütçe görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.
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