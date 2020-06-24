Oktay: "Bugün Yozgat'ta bir süredir hep birlikte ilmek ilmek dokuduğumuz nakış gibi işlediğimiz... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. (1) Kaynak: AA