Oktay: "Bizim planımız da var, programımız da var"

İSTANBUL (AA) - Tbmm Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Gruplar adına yapılacak konuşmaların ardından yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (1)

Oktay'ın konuşması sırasında, milletvekili sıralarından kablosuz hoparlörden şarkı çalan TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'ye kınama cezası verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

"Meclisteki bu durumu milletimize havale ediyorum. Korsan demokrasi olmaz"

"Oynasanız da hoplasanız da zıplasanız da isyan da etseniz, millete verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz"

"Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına söz aldı.

748. vuslat yıl dönümünde Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirten Oktay, Mevlana'nın feyzinin Anadolu'dan tüm dünyaya yayılmaya devam etmesini diledi.

Bütçe görüşmeleri sırasında gerçekleri millete açıklarken çarpıtmalara karşı duruşlarını da net şekilde ortaya koyduklarını dile getiren Oktay, "Bütçeleri 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızın refahına, altyapısına, istikrarına harcadığımız açıktır." dedi.

Oktay, sadece bütçe görüşmelerinin başlangıcından bu yana, iki aydır hayata geçirdiğimiz eserlere baksanız, hükümetimizin bütçeyi ne için ve nasıl kullandığını gayet iyi görürsünüz." ifadesini kullanan Oktay, şöyle konuştu:

"Hani 2 aydır sürekli terazinin boş tarafından dem vuruyorsunuz ya, terazinin dolu tarafında nelerin değiştiğini de ben anlatayım: KOBİ'lerimize 342 milyon lira destek ödemesi yaptık. Özel sektör, üniversite ve kamuya yönelik TÜBİTAK destekleri kapsamında 2 bin 589 projeye 44 milyon lira hibe desteği aktardık. 6 Teknoloji Geliştirme Bölgesine, kuluçka merkezleri için 47 milyon lira teşvik sağladık. Bu zaman zarfında sadece sanayi siciline 2 bin 845 yeni sanayi işletmesi kaydolmuş, yine sadece organize sanayi bölgelerinde 498 yeni fabrika açılmıştır. Siz burada sanayi üretim tesisi açılmıyor diye konuşurken açıldı bunlar…

Tamamen dışa bağımlı olduğumuz çinko ihtiyacının yarısını üretecek olan Lineer Metal Çinko Üretim Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdik ve kurşun, gümüş, sülfürik asit fabrikalarının temellerini attık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliyeyi yerleştirerek neredeyse açılışa hazır hale getirdik. 2 ay gibi kısa bir süre içerisinde; 6 tünel, 40 köprü ve viyadüğü tamamladık, bununla birlikte 71 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. Bitimine yaklaştığımız Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesiminde test sürüşlerini başarıyla gerçekleştirdik. 20. Milli Eğitim Şurası'nı 'Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği', 'Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi' ve 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi' temasıyla gerçekleştirdik. Sanayi sektöründe yaşanan dönüşümleri mesleki eğitime hızla adapte etmek için Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız arasında mesleki ve teknik eğitim eşgüdüm programı başlattık.

Enerji alanında 487,6 Megawat'ı yenilenebilir enerji ve 29,6 Megawat'ı termik kaynaklar olmak üzere toplamda 517,3 Megawat gücünde elektrik üretim tesisini devreye aldık. Sadece 2 aylık dönemde ülkemize kazandırdığımız yenilenebilir enerji kapasitesi ile yıllık yaklaşık 165 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Yine sadece bu kısa sürede, iki ayda, ETİ Maden tarafından yaklaşık 380 bin ton işlenmiş bor ürünü ihracatı gerçekleştirilmiş ve bu ihracattan 155 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bunların yanı sıra engelli vatandaşlarımızın haklarını güçlendirmek için ilgili tüm taraflarla iş birliği içerisinde 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni hazırladık.

SMA hastalığını minimum düzeye indirmek için evlilik öncesi yapılan zorunlu testler arasına SMA testini de ekledik. Geçtiğimiz ay devlet korumasında yetişmiş 1050 gencimizin daha kamu kurum ve kuruluşlarına atamasını gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi binasını iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak Cumhuriyet Bayramında hizmete açtık. 17 sinema filminin yanı sıra 18 kültürel ve sanatsal etkinlik projesi için 25 milyon 600 bin lira destek sağladık. Ankara ve Eskişehir Millet Bahçesi ile Ümraniye Millet Bahçelerinin açılışını gerçekleştirdik. Örnek bir çevre bilinciyle, 11 Kasım milli ağaçlandırma gününde, 81 ilimizden yaklaşık 700 bin civarında vatandaşımızın katılımıyla, 5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçtan ormandan bahsedenler duysun. Siz konuşadurun, biz bunları gerçekleştirdik. Siz konuşursunuz biz yaparız."

TİP Milletvekili Sütlü'ye kınama cezası

Oktay'ın konuşması sırasında, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, milletvekili sıralarından kablosuz hoparlör üzerinden "Palavra" ve "Yalan" adlı şarkılarını çalmaya başladı.

Oktay, tepki göstererek, "Millete verdiğimiz hizmete tahammülsüzlüğünüzün en net göstergesidir. Milletimize saygısızlık. Biz milletimize hizmete devam edeceğiz, siz oynamaya devam edin." diyerek tepki gösterdi.

Sütlü, yerinden, bütçe görüşmeleri üzerinde söz istediklerini ve alamadıklarını ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sütlü'ye, yapılanın kınama cezası gerektiren bir durum olduğunu söyleyerek, hoparlörü kapatması için uyarıda bulundu.

Sütlü'nün devam etmesine üzerine, Şentop, İçtüzüğe göre kınama cezasını işleme alarak, "Kimse bu Meclisin huzurunu bozamaz." dedi.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, kınama cezasıyla ilgili savunma için kürsüye çıktı.

Baş, bütçe görüşmeleri üzerinde TİP adına söz talep ettiklerini ve kendilerine söz verilmediğini belirterek, "Hakkımızı istiyoruz ve gördüğünüz gibi söz hakkımızı aldık. Bizim söz hakkımızı engelleyemeyeceğinizi bir kez daha gördük. Yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Lale devri nasıl bittiyse sülale devri de bitecek. Men dakka dukka. Eden bulur." diye konuştu.

Baş'ın konuşması sırasında, AK Parti'li milletvekilleri zaman zaman sıralara vurdu.

Savunma konuşmasının ardından, Sütlü'ye kınama cezası verilmesi, Genel Kurulda oylanarak kabul edildi.

"Bu mu sizin demokrasi anlayışınız?"

Yeniden kürsüye gelen Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Ben buradan milletime seslenmek istiyorum: 2 aydır her şeyi konuşan, sabahtan beri ağzına geleni kulağı duymayan, sürekli bizi suçlayan, tek adımlıktan konuşan, Meclisteki bu durumu milletimize havale ediyorum. Korsan demokrasi olmaz. Bizim böyle bir anlayışımız olmaz. Diktatörlüktür bu. Bu, hazımsızlıktır. Bu, millete saygısızlıktır. Genel Kuruldaki her bir milletvekiline saygısızlıktır, sadece bize değil. Bu savunma değil hak gaspıdır, hak ve adaletten bahseden sizler bunu yapıyorsunuz ve göz yumuyorsunuz.

Sadece 2 ayda, siz terazinin boş tarafından konuşurken biz millete yaptığımız hizmetleri anlatırken, buna bile tahammül edemiyorsunuz. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız? 23 Haziran'da göreceğiz. Hakem olan milletimiz size bu dersi verecek.

Her şeye sustuk. Bugün liderler zirvesinde olan bir Cumhurbaşkanı'na, 6-7 Cumhurbaşkanıyla görüşen bir Cumhurbaşkanı'na buradan dil uzatacak kadar ileri gittiniz, biz yine ses, saygımızı bozmadık, kem söz sahibine aittir dedik. Sizleri, millet meclisinde, halkın iradesinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesemeyeceksiniz. Milletimiz size bu fırsat vermeyecek. Oynasanız da hoplasanız da zıplasanız da isyan da etseniz, millete verdiğimiz hizmetleri anlatmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)