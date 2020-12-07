Oktay: "Bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Salonda milletvekillerinden görüntüler TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Salonda milletvekillerinden görüntüler TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (12)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Savunma sanayisinde elde ettiğimiz kazanımlar ulusal ve uluslararası politikalarımızı sahada ve masada kararlılıkla uygulamamıza çok ciddi katkı veriyor"

Oktay: "Bağımsız bir devletin toprakları olan Karabağ'ı Ermeni işgalcilere peşkeş çekmeye çalışan Fransa'yı şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kadınlarımızı hedef alan istismar, şiddet eylemleri ya da zulümlerle hep birlikte mücadele etmeliyiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı