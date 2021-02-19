Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama"

İmza töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama."