Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama"
19.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:21
İmza töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama."
İmza töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Azerbaycan'la imzaladığımız protokol ve eylem planı, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için önemli bir aşama."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut