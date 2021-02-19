Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık."
19.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:03
Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık.
Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler