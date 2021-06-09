Oktay: "Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz"
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Oktay: "Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz"

Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (1)

"Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aşkla, şevkle ve sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz."

"Heyecanlıyız. Hayallerimiz var. ve iddialıyız"

"Verinin giderek en değerli maden niteliği kazandığı günümüzde iş dünyamızla, üniversitelerimizle ve kuluçka merkezlerimizle omuz omuza vererek değişen trendlerin öncüsü olacağımıza yürekten inanıyorum"

Oktay: 'Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz'
Oktay: 'Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz'
Oktay: 'Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz'
Oktay: 'Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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Oktay: "Aşkla, şevkle, sabırla, inatla çalışmaya ve Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz" - Haberler
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