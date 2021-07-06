Oktay: "Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır"
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Oktay: "Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (3 SON)"Ege'de Akdeniz'de göçmenlere karşı sergilenen tavırları insanlığın nasıl sınıfta kaldığını üzülerek izliyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı (3 SON)

"Ege'de Akdeniz'de göçmenlere karşı sergilenen tavırları insanlığın nasıl sınıfta kaldığını üzülerek izliyoruz. Bugün de dahil izliyoruz"

"Ege'de sulara gömülen sadece masum insanların güvenli yaşam hayalleri değil, binlerce masum candır."

"Merkezi yönetimimiz, belediyelerimiz, Kızılay gibi gurur vesilesi kuruluşlarımızı ve sığınmacı konusunda tecrübe sahibi sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye'nin nasihate ya da yönlendirmeye değil ancak samimiyetle yük paylaşan paydaşlara ihtiyacı olabilir"

Oktay: 'Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır'
Oktay: 'Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır'
Oktay: 'Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır'
Oktay: 'Arzumuz AB'nin Suriyeliler için yasal göç yollarını açmasıdır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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