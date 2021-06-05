Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Sorgun'da yapılması planlanan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Sorgun'da yapılması planlanan millet bahçesi alanında incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Oktay, millet bahçesinin yerinin kesin olarak belirlendiğini belirterek, "Millet bahçemiz şu anda üzerinde bulunduğumuz 60 dönümlük araziye yapılacak. Buradaki göletimiz de buraya ayrı bir güzellik katacak. Gölet ile millet bahçesi arasında bulunan yer tamamen ağaçlandırılacak. Kısmet olursa şu an bütün sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. Arkadaşlarımızdan da net bilgileri aldık. Dolayısıyla Ağustos 13 itibarıyla ihalesi yapılacak. Bu yıl buraya kazmayı vuruyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa önümüzdeki sene de açılışını yapıp Sorgunlu hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Çevre Günü'nde böyle bir kararı nihaileştirmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

'İNŞALLAH ŞAHADET BİZLERE DE NASİP OLUR'

Oktay ve Karaismailoğlu, millet bahçesindeki incelemelerin arından Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Sorgun'daki ailesini ziyaret etti. Dua edilmesinin ardından baba Şevket Koçak'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verildi. Oktay, "Türkiye üzerine oyun oynayanlar şunu net görmeli; inşallah şahadet bizlere de nasip olur. Bizim gece gündüz duamız bu yönde. Bu topraklar için, Türkiye için can vermemiz gerekiyorsa seve seve. Bizim memleketimizde evladını şehit veren baba, 'ben de hazırım' diyecek kadar metanet sahibi" diye konuştu.

'VATANA CANIMIZ FEDA OLSUN'

Şehit Koçak'ın babası Şevket Koçak ise, vatan için canını verebileceğini söyleyerek, "İki çocuğum var. İki tane daha olsa onları da şehit veririm. Kendim de seve seve şehit olurum. Vatan için iki amcamı Çanakkale'de şehit verdim, iki yeğenim ve bir çocuğum şehit oldu. Şehit veren bir sülaleyiz biz. Vatana canımız feda olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı