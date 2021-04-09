Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara Şehir Hastanesine gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara Şehir Hastanesine gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın incelemelerde bulunması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezini ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut