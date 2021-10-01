Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Roman Dalında Verilecek - Haberler
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Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Roman Dalında Verilecek

Habermetre - Haberler | Toplum
Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Roman Dalında Verilecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' 2022 yılında roman dalında verilecek.

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ' Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' 2022 yılında roman dalında verilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Oktay Akbal'ın adını yaşatmak, Türk Edebiyatını desteklemek, yaygınlaştırmak ve başarılı yazarları ödüllendirmek amacıyla 'Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' yarışması düzenliyor.

İlki bu yıl hikaye dalında gerçekleşen edebiyat ödülü, 2022 yılında roman dalında düzenlenecek. 'Oktay Akbal Edebiyat Ödülü' başvuruları 7 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları Muğla Büyükşehir Belediyesi Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü'ne yapılacak olup yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini posta, kargo, elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek.

Oktay Akbal Edebiyat Ödülü 2022 yılı Seçiciler Kurulu'nda, Hikmet Altınkaynak (Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eleştirmen), Doğan Hızlan (Hürriyet Gazetesi Danışmanı, Yazarı, Eleştirmen), Rüken Kızıler (Editör), Aykut Küçükkaya (Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Yazar) ve Zeynep Oral (Pen Başkanı, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı) yer alıyor. Ödül töreni Oktay Akbal'ın doğum günü olan 20 Nisan'da gerçekleşecek.

Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Koordinatörlüğü" Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürlüğü Adres: Orhaniye Mahallesi Bülent Önuçan Sokak No: 2 48000 Muğla Telefon: 4444801 - 1952 (Belediye Santral) başvuruda bulunabilecek.

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