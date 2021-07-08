Oktay: "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa'da Polis Müdürlüğü Araç ve Malzeme Teslim Törenine katıldı. Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut