Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.
Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici