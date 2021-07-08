Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
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Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...

Oktay: '(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve...
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık.

Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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Oktay: "(AB Komisyonu Başkanı Leyen'in açıklaması) AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve... - Haberler
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