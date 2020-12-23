Oktay: "800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız"
23.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut