Oktay: "800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız"
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Oktay: "800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız"

23.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Oktay: '800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız'
Oktay: '800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız'
Oktay: '800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız'
Oktay: '800 milyonun içerisinde kısmet olursa bir veri merkezini de KKTC'de inşa ediyor olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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