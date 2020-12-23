Oktay: "800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması Görüşmeden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması
Görüşmeden görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut