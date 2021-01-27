Oktay: "735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete yani dijital Türkiye'ye entegre ettik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.