Oktay: "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık"
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Oktay: "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık"

27.10.2020 22:16 | Son Güncelleme: 27.10.2020 22:22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ve 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında milletvekillerinin soruları ve eleştirilerini yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık. Bütçede temel önceliğimiz, toplanan gelirlerin vatandaşlarımıza hizmeti esas alan bir anlayışla kullanılmasıdır."

Oktay: '2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık'
Oktay: '2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık'
Oktay: '2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık'
Oktay: '2021 yılı bütçesini vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladık'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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