Oktay: "(15 Temmuz darbe girişimi) "TURKSAT'ın seçilmesi boşuna değildi"
AA / Mutlu Erdem - Haberler | Güncel
Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı...
Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (6)