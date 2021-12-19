Oktay: "(15 Temmuz darbe girişimi) "TURKSAT'ın seçilmesi boşuna değildi"

Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'ndeki tören

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'daki Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesi'nde "TURKSAT 5B Uydu Fırlatma Töreni"ne katıldı. (6)