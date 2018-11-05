Oktay: "(100 Günlük Eylem Planı) İlk 50 Günde Performans Boyutuna Baktık"

Oktay: "(100 Günlük Eylem Planı) İlk 50 Günde Performans Boyutuna Baktık"

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(100 günlük eylem planı) İlk 50 günde performans boyutuna baktık, yüzde 85'in üzerinde, yüzde 90'a yaklaşan bir başarı oranı vardı. En son yine yüzde 90'ın üzerinde performansı görüyoruz."

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