Suç Örgütü Lideri Adnan Oktar'ın Aylık Kazancı Dudak Uçuklattı: 10 Milyon Dolar

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyonda gözaltı sayısı 182'ye yükseldi. Adnan Oktar ve grubunun, aylık kazancının 10 milyon dolara vardığı tespit edildi. Oktar ve grubunun 86 şirketi, 2 vakfı ve 1 derneğine kayyum atandı.

AYDA 10 MİLYONLUK KAZANÇ

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı 2 yıllık çalışma süresinde Adnan Oktar ve grubunun, aylık kazancının 10 milyon dolara kadar vardığını tespit etti.

GÖZALTI SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 4 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 182'ye yükseldi. Polis ekiplerinin 53 kişiyi yakalamak için çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLERİN SAYIMI VE KONTROLÜ

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve el konulan şirketler, değerli malzeme, paralar, antika eşyalar, silahlarla ilgili sayım ve kontroller ise devam ediyor.