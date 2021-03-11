Osman Selçuk Aldemir'e Başkan Gökhan Maraş'tan ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osman Selçuk Aldemir'e Başkan Gökhan Maraş'tan ziyaret

11.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:08
Osman Selçuk Aldemir'e Başkan Gökhan Maraş'tan ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ziyaret etti.

Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Üniversite - sanayi iş birliğinin önemine vurgu yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, sanayi ile bilim ve akademi dünyasının nitelikli üretim konusunda birlik ve beraberlik içinde çalışmaya her daim hazır olduğunu ifade etti.

Ziyaret, Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi noktasında fikir alışverişi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osman Selçuk Aldemir'e Başkan Gökhan Maraş'tan ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 11:11:17. #1.15#
title