Okt Trailer Üretimde Kadın İstihdamını Başlatıyor

'Kadının emeği, memleketin geleceği' sloganı ile 7. Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında üretimde kadın istihdamı duyurusuna çıkan OKT Trailer, kadın iş gücünün artırılmasını destekliyor.

Kadınların çalışma hayatının her alanında olmaları gerektiği anlayışıyla kadın istihdamına öncelik veren OKT, kadınların girişimciliğinin ve iş alanlarının artırılmasını desteklemek üzere başlattığı kampanya kapsamında Aydın Kent Meydanında yer aldığı stantta araç üstü ve ekipmanlarının üretiminde çalışacak bayanların yoğun başvuruları ile karşılaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Maraş; "Üretim faaliyetlerimize ve ihracata devam ederken ülkemizin ekonomisine katma değer sağlamaktan her zaman gurur duyuyoruz. Şimdi daha büyük hedefler için zamanın geldiğine inanıyor ve yeni bir atılıma hazırlanıyoruz. Başlattığımız "Üretimde Kadın İstihdamı" projesiyle kadınlarımıza daha fazla iş imkanı sunarak hem ekonomik büyümeye hem de sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağız. İnanıyoruz ki, memleketimizi kadın, erkek ayırt etmeden hep birlikte çalışarak kalkındıracağız. Bu bağlamda 7. Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında başvuru yapan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyor ve başvurularımızın halen devam ettiğini belirterek kadınlarımızın kuruluşumuza başvurularını bekliyoruz" diye konuştu.

OKT Trailer üretim alanında çalışmak isteyen personel adaylarının başvurularını toplamasının ardından 760 saatlik meslek yetiştirme kursuna alıyor. Bu kurstan alınan mesleki eğitim sertifikası meslek lisesine eş değer bir belge olarak ön plana çıkıyor. Alınan kurs boyunca kursiyerler; genel sağlık sigortası, servis, yemek, günlük 45TL cep harçlığı ve hafta içi 08.00-16.00 hafta sonu yarım gün çalışma saatleri koşulları ile başlıyor. Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler yüzde yüz iş garantisi ile kurs bitiminin akabinde OKT bünyesinde üretim departmanında işe başlıyor.

En Çok Meslek Edindirme Kursu Açan Firma

OKT, 2010 yılından bu yana en çok meslek edindirme kursu açan firma olarak bu yılda ödüle layık görüldü. 7.'si düzenlenen 'Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nın açılış töreninde OKT Trailer adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, birincilik ödülünü bu yıl İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak tarafından teslim aldı. - AYDIN