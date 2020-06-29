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OKT Trailer, 'Canlı Hayvan Taşıma Aracı' ile hayvanları korurken, müşterilerine de kazandırıyor

Türkiye'nin önde gelen büyük ölçekli üretici çiftliklerine Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler aracı teslim eden OKT Trailer, taşımacılığın hayvanlara zarar gelmeden gerçekleşmesi, yakıt tüketimi, iş gücü maliyeti noktasında ülkenin milli servetine katkıda bulunurken, işletmelere de ekonomik...

OKT Trailer, 'Canlı Hayvan Taşıma Aracı' ile hayvanları korurken, müşterilerine de kazandırıyor
29.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:05

Türkiye'nin önde gelen büyük ölçekli üretici çiftliklerine Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler aracı teslim eden OKT Trailer, taşımacılığın hayvanlara zarar gelmeden gerçekleşmesi, yakıt tüketimi, iş gücü maliyeti noktasında ülkenin milli servetine katkıda bulunurken, işletmelere de ekonomik kazanç sağlıyor.

Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler aracı ile hayvanların taşınması sırasında ilgili yasa ve yönetmelikler mevzuatına uygun üretim yaparak sektörünü temsil eden OKT Trailer, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda sıcaktan, havasızlıktan telef olan ve yine doğudan batıya gerçekleştirilen nakiller sırasında zor şartlar altında taşınan hayvanların çektiği eziyetlerin önüne geçiyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebi ile Türkiye'de hayvan nakillerinin arttığı bu günlerde araç teslimatlarına devam eden OKT Trailer, Türkiye'nin hayvancılık sektöründe önde gelen üretici çiftliklerine "Canlı Hayvan Taşıyıcı Semi Treyler" aracı teslim ederek firmaların hayvan taşımacılığında hizmet kalitelerini arttırmalarına ve ekonomik anlamda kazanım elde etmelerine vesile oldu.

Canlı Hayvan Taşıma aracı ile hem işletmelerin hem hayvanların hem de milli servetin korunduğunun altını çizen OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı şöyle konuştu; "Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bu dönemde hayvan sevkiyatlarında artış görülmektedir. Fakat her yıl içimizin almadığı ülkemizi temsil etme yolunda istenmeyen görüntüler ve hayvan taşıma sevkiyatları gündeme geliyor. Özellikle son yıllarda yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde yapılan hayvan nakilleri sırasında; hayvanların sıcaktan havasız, susuz kalarak telef olduklarını ya da çok uzun yol sebebiyle strese girerek yol firesinin yaşandığını, hatta birbirlerine çarparak yaralanmaların olduğu görüntüleri ekranlardan sıkça gördüğümüzü üzülerek dile getirmek istiyorum. Hayvan kayıplarının önüne geçilmesi ve aynı zamanda yaklaşık 5 seferde yapılabilecek hayvan naklini tek seferde gerçekleştirme imkanı sağlayan Canlı Hayvan Taşıma aracımız ile müşterilerimiz, sefer sayılarını düşürerek iş gücü ve ciddi anlamda yakıt tasarrufu elde ediyor. Hayvanların sağlıkla taşınması ile milli servetimize katkı sağlayarak ülkemizi Avrupa standartlarında temsil ediyor"

"Treyler sektörü olarak ülkemizi yurt içinde ve yurt dışında doğru temsil etme yolunda kendimizi geliştiriyor ve hassas davranıyoruz" diyen Bakırcı; "Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması" başlıklı yönetmeliğin tüm gereklerini yerine getiren firmamızda ürettiğimiz Canlı Hayvan Taşıyıcı aracımız ile ağırlık ve cinslerine göre; 40-90 adet büyükbaş, 280-300 adet küçükbaş hayvanın nakline imkan sağlamaktayız. Böylece 4-5 seferde yapılan ve hayvan sağlığına zararı olan canlı hayvan transfer işlemleri yerine tek seferde toplu ve sağlıklı taşıma hizmeti sunuyoruz. Sıcak hava ile birlikte su ihtiyacı olan hayvanların su ihtiyacını gidermek üzere sulama emzikleri bulunan aracımızda, hayvanların iniş ve binişini kolaylaştıran ve hızlandıran kaydırmaz zemini, çok katlı taşıma imkanı, hayvanların güvenliğini sağlayan ara bölme kapıları, birbirinden bağımsız ön ve arka çatı, kilit mekanizmalı gözetleme pencereleri ve kızaklı pencere kapakları, özel havalandırma fanları, idrar ve dışkı sızıntısını asgariye indiren çıkışlar, hayvanların kontrol, bakım ve güvenlikleri için aydınlatma imkanı bulunmaktadır. Böyle bir aracın ülkemizde hizmet vermesine vesile olmaktan ve hayvanların nakli sırasında; güvenli, emniyetli, sağlıklı taşıma imkanı sağlamış olmaktan dolayı OKT Trailer ailesi olarak mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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